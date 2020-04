EURO STOXX 50: Trading Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von den US-Konjunkturdaten (z. B. wöchentliche Arbeitsmarktdaten leicht unter Erwartungen) und dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs (Diskussion um gemeinsame EU-Schulden und EU-Konjunkturpaket im Fokus) gab es an den europäischen Aktienmärkten im Donnerstagshandel leichte Zugewinne. Dabei waren u.a. der Stoxx Banks (+2,9%) und der Stoxx Oil & Gas (+3,0%) aufgrund von Short-Coverings unter den Tagesgewinnern, während der Stoxx Retail (-0,7%) weiterhin mit Take-Profits zu kämpfen hatte. An den europäischen Aktienmärkten liegt nach den letzten Recovery-Wochen weiterhin eine Konsolidierungsstimmung vor, die auch am letzten Handelstag der Woche anhalten sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future im „Corona“-Baisse-Trend von seinem Hoch bei 3.858 bis Mitte März auf 2.160 gerutscht. Seitdem läuft eine Recovery-Bewegung, bei der bisher nicht ganz 50% der vorherigen Kursrutsches aufgeholt wurden. Innerhalb dieser Recovery ist der Future – nach dem Erreichen des Kurshochs bei 2.922 – aus dem (zu steilen) Recovery-Trend in eine Trading-Range im Umfeld der 10-Tage-Linie hineingelaufen. Diese Trading Range wird einerseits durch den Support um 2.740 und andererseits durch die Resistance-Zone 2.900 – 2.920 begrenzt. Die kurzfristige technische Lage deutet – bei leicht fallender Intraday-Vola und fallenden Handelsvolumina (siehe Chart) – auf eine zeitliche Ausweitung dieser Trading-Range vor dem Wochenende hin.

