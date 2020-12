EURO STOXX 50: Trading Market verfestigt

(US-)Markterwartungen an wieder (leicht) anziehende (US-)Inflationsraten haben für eine Fortsetzung der US-Dollar-Schwäche (gegenüber dem Euro; Kursetablierung oberhalb von 1,2000) gesorgt. Befürchtungen, dass bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU kein guter Kompromiss erzielt werden kann, haben auch das britische Pfund unter Druck gesetzt. Diese Kombination bewirkt, dass die europäischen Long-Bonds erneut moderate Verluste hinnehmen mussten und die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten sukzessive verloren geht. Nur der STOXX Basic Resources (+1,1%; Trading-Kaufsignal) konnte zulegen, während z.B. von den Vorwochengewinnern der STOXX Autos (-1,2%; in der Konsolidierung) mit Take-Profits belegt ist. Die kurzfristige Sektor- und Blue-Chip-Marktbreite signalisiert ebenfalls, dass der „Run“ seit Ende Oktober ausläuft und das „Mixed Picture“ ausgeprägter wird.

Aus technischer Sicht hat der „Election-Trend“ (Start Ende Oktober 2020 bei 2.887 Punkten) den EURO STOXX 50- Future aus dem alten mittelfristigen Abwärtstrend und in eine kurzfristige überkaufte Lage (Kurse um 3.495 Punkte) geführt. Nach einer kurzen Konsolidierung hat der Future danach einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend herausgebildet. Dessen Aufwärtstrendlinie liegt jetzt direkt unterhalb der 10-Tage-Linie bei ca. 3.480 Punkten. Vor dem Hintergrund der weiterhin vorliegenden, mittelfristig überkauften Lage war zuletzt auch das (kurzfristige) Aufwärtsmomentum verloren gegangen und der Future ist in einen Trading-Markt gemündet. Hier deutet sich eine Ausweitung dieses Trading-Marktes an, wobei auch ein „Bröckeln“ unter die 10-Tage-Linie mit einkalkuliert werden sollte.

