EURO STOXX 50: Sektoraufspaltung in der Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von weiteren Stützungsmaßnahmen vieler Regierungen (z.B. Vorschlag der US-Regierung für ein $850 Mrd. Konjunkturprogramm) und Notenbanken (z.B. US-Fed wieder mit umfangreichen Repo) zeigte sich im Dienstagshandel an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten ein Stabilisierungstag. Während es bei einigen europäischen Long-Bonds zu massiven Take-Profits und der Einpreisung von Risiken (Spread-Ausweitung) gekommen ist, konnten einige europäische Aktiensektoren von einer Sektoraufspaltung profitieren. Besonders die (technisch defensiven) Bereiche Stoxx Utilties (+5,5%) und Stoxx Telecom (10,1%) waren Switch- und Shortdeckungsgewinner. Da es aber nicht zu einer Verbesserung der kurzfristigen Marktbreite bei den Sektoren und den europäischen Blue-Chips gekommen ist, fehlen gute Hinweise auf eine Stimmungsverbesserung. Der am Freitag anstehende große Quartalsverfall an den europäischen Terminmärkten sollte mit dafür sorgen, dass die (Intraday-)Vola weiter hoch bleibt.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future seit dem Hoch bei 3.868 (20.02.2020) einen steilen „Corona-Baisse-Trend“ (Trendlinie zurzeit bei 3.075). Nach dem ersten Rutsch auf 3.253 folgte eine Mini-Stabilisierung (Flagge) bis auf 3.467. Seitdem fiel der Future in einer zweiten Abwärtswelle nochmals deutlich zurück und es etablierte sich ein kurzfristig beschleunigter Baisse-Trend (Trendlinie: 2.600). Mit dem Rutsch auf 2.272 liegt nun wieder eine kurzfristige überverkaufte technische Lage vor. Als Konsequenz ist der Future – oberhalb des Supports um 2.272 – in eine (Mini-)Stabilisierung hineingelaufen. Solange aber der beschleunigte Baisse-Trend (jetzt bei 2.600) nicht zur Seite verlassen wird, sollte die defensive technische Haltung bestehen bleiben.

