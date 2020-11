EURO STOXX 50: Rückenwind von der Wall Street

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit vergleichbaren Argumenten wie an den Vortagen setzt sich an den europäischen Aktienmärkten die freundliche Stimmung fort. Die Konturen bezüglich Schlüsselpositionen bei der neuen US-Regierung, die im Eröffnungsgeschäft feste Wall Street (Dow Jones Industrial über 30.000 Punkten, S&P 500 und Dow Jones Transportation mit neuen All-Time-Highs) und der intakte Re-Switch-Prozess auf Sektorebene sorgen weiterhin für eine ansprechende Sektor-Marktbreite. Wie an den Vortagen auch konnten der STOXX Banks (+3,3%) und der STOXX Energy (+4,3%) vom Switch bei strategischen (Sektor-)Investments profitieren, während der STOXX HealthCare (-0,6%) seine aktuelle, kurzfristig relative Schwäche fortsetzte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit Hilfe des „Election Trends“ (Start bei 2.287 Punkten Ende Oktober 2020) aus dem vorherigen, sei Juni 2020 bestehenden, moderaten Abwärtstrendkanal nach oben herausgelaufen und arbeitet seitdem an der Etablierung eines neuen, mittelfristigen Aufwärtstrends, der aber eine deutlich geringere, mittelfristigen Aufwärtsdynamik haben sollte. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage war der Future um 3.450 Punkte in eine Konsolidierung hineingelaufen. Diese ist jetzt von einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 3.430 Punkten) direkt oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie abgelöst worden. Die kurzfristige technische Lage deutet für den EURO STOXX 50-Future eine Fortsetzung der technischen Klettertour und eine Kursetablierung deutlich oberhalb des Niveaus von 3.500 Punkten an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine