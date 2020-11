EURO STOXX 50: Re-Switches auf Sektorebene

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Start in die neue Woche an den europäischen Aktienmärkten war geprägt durch den Rückenwind von den freundlichen Aktienbörsen in Asien (u.a. neues Freihandelsabkommen) und dem Newsflow zur Corona-Pandemie (weiterer erfolgverschrechender Impfstoff auf einem guten Weg). Hierdurch setzte sich sowohl die Hausse an der Wall Street (Schlusskursrekorde im S&P 500 / Dow Jones) als auch der Re-Switch in klassische Sektoren wie den STOXX Energy (+4,2%; Kaufsignal (Crossen der 200-Tage-Linie)), den STOXX Banks (+3,3%; Kaufsignale arbeiten) und den STOXX Autos (+2,7%; neues Trading-Kaufsignal im intakten Aufwärtstrend) fort. Mit der erneut verbesserten Sektor- und Blue-Chips-Marktbreite sollte der freundliche Grundton an den europäischen Aktienmärkten erhalten bleiben.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future (Start bei 2.887; Oktober 2020) einen steilen kurzfristigen Aufwärtstrend (Election Trend + Impfstoff-Rally) etabliert (Aufwärtstrendlinie bei 3.430). Hierdurch wurde der seit Juni 2020 bestehende, moderate Abwärtstrendkanal bei 3.300 mit einem Investment-Kaufsignal verlasssen. Als Konsequenz arbeitet der Future für den Rest des Jahres 2020 an der Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends (mit reduzierter Aufwärtsdynamik). Der kurzfristige Aufwärstrend war zuletzt in eine Mini-Konsolidierung um 3.400 (trendbestätigender Charakter) hineingelaufen. Jetzt arbeitet der Future bereits an einem Trading-Kaufsignal / Kursetablierung über 3.500. Da der Future aber gegen die kurzfristige überkaufte Lage ankämpfen muss, sollte keine hohe kurzfristige Aufwärtsdynamik entstehen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine