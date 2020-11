EURO STOXX 50: Portfoliodiskussion

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem die kurzfristige „Wahl- und Impfstoff-Phantasie“ in die internationalen (Aktien-)Märkte eingearbeitet wurde, leben die europäischen Aktienmärkte – neben der Berichtssaison – von dem in abgeschwächter Form noch intakten Re-Switch-Prozess (von ehemaligen Corona-Krisengewinnern in ehemalige Corona-Krisenverlierer). Erneut waren der STOXX Banks (+1,4%; technisches Kaufsignal sind intakt) und STOXX Automobiles (+1,2%; technischer Hausse-Trend; fast am Jahrestop aus dem Januar 2020) die Hauptprofiteure. Demgegenüber bleibt der STOXX HealthCare (-0,3%) einer der Re-Switch-Verlierer. Die weiterhin ansprechende Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert eine Fortsetzung dieses „positiven Bias“.

Aus technischer Sicht hat der „Election- und Impfstoff-Trend“ den EURO STOXX 50-Future mit einem Kaufsignal aus dem moderaten Abwärtstrendkanal herausgeführt. Nach der „HighSpeed-Rally (2.887 – 3.460 Punkte) geht dieser Trend aufgrund des Ankämpfens gegen die kurzfristig überkaufte Lage in eine Konsolidierung – bisher mit einem positiven Grundton – über. Da die kurzfristig überkaufte Lage nicht abgebaut ist, setzt sich diese Konsolidierung fort.

