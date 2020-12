EURO STOXX 50: Portfoliodiskussion

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach den ausgeprägten Wochenauftaktgewinnen gab es im Vorfeld des US-Zinsentscheides (keine Änderung der lockeren US-Geldpolitik) an den europäischen und US-Aktienmärkten moderate Zugewinne. Dieses wurde im Makro-Umfeld u.a. von einem Anstieg einiger spekulativer „Hedge Assets“ wie Silber und Bitcoin begleitet. Unter den europäischen Sektoren gab es eine moderate Rotation in defensivere Sektoren wie den STOXX Insurance (+2,2%) und den STOXX Utilities (+1,4%). In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten ein intakter positiver Grundton vor.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit dem „Election- und Impfstoff-Trend“ in einer beschleunigten Rallye bis auf 3.500 – 3.557 Punkte gestiegen. Es folgte eine Konsolidierung in Form einer Seitwärtsbewegung mit einer Trading Range unterhalb von 3.557 Punkte. Nun arbeitet der Future erneut am Sprung über die Resistance und dem Abschluss der Trading Range nach oben. Eine Bestätigung des Ausbruchs bzw. ein neues Kaufsignal (bei Kursen über 3.560 Punkte) sollte jedoch abgewartet werden. Dies gilt besonders, da der Ausbruchsversuch zeitlich am großen Verfall am Freitag erfolgt und Märkte im Umfeld solcher „Liquiditätsevents“ eine höhere Wahrscheinlichkeit für Trendwechsel haben (sog. Bullen-Falle) haben.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine