EURO STOXX 50: Portfoliobeta anheben

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Nachklang zu den US-Senatswahlen in Georgia (Demokraten holen beide Senatoren) und der Erwartungshaltung weiterer US-Stimulus-Maßnahmen kam es an den Long-Bond-Markten auf beiden Seiten des Atlantiks zu Kursverlusten und zu deutlichen Kursgewinnen an den Aktienmärkten. Der Re-Switch in eher konjunktursensitive Werte zeigt sich an der Wall Street z.B. in den neuen All-Time-Highs im Dow Jones Industrial Average und in Europa bei den Sektorfavoriten. Hier sind der STOXX Banks (+4,7%; Trading-Kaufsignal; Flagge nach oben verlassen) und im STOXX Basic Resources (+3,6%). In Summe setzt sich nach einigen Tagen mit einer Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten die (mittelfristig) freundliche Grundstimmung wieder durch.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte November 2016 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es ausgehend vom Tief bei 2.874 Punkten im Nachklang der US-Wahl zunächst zu einer „Election-Rally“. Diese mündete ab Mitte November 2020 in eine moderatere Aufwärtsbewegung im Umfeld der leicht steigenden 10-Tage-Linie. Zum Jahresstart hat der Future eine Mini-Konsolidierung (Flagge) um 3.550 Punkte herausgebildet, die bereits einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufwies. Jetzt ist der Future mit einem Trading-Kaufsignal angesprungen, so dass zuerst die Kursetablierung oberhalb von 3.600 Punkten ansteht. Aufgrund der intakten mittel- und kurzfristigen Aufwärtstrends sollte das EURO STOXX 50-Portfoliobeta auf 1,1 (1,0 steht für eine neutrale Position gegenüber der Benchmark) angehoben werden. Zusätzlich bietet sich der Verkauf von März-EURO STOXX 50-Puts, Basis 2.900 Punkte an.

