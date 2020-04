EURO STOXX 50: Neues Trading Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vor dem Hintergrund eines besseren „Corona-Newsflows“ (z.B. Österreich mit Stufenplan in Richtung Normalisierung) sind die europäischen Aktienmärkte unterstützt von der freundlichen Wall Street-Eröffnung mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Auch der stabile US-Dollar (vs. Euro) sorgte für Rückenwind. Unter den europäischen Sektoren zeigten sich besonders bei den Vorwochenverlierern STOXX Automobiles (+8,0%; kleinen Support um 300 Punkte behauptet) und STOXX Travel & Leisure (+8,4%; zurück an der 10-Tage Linie) ausgeprägte Short-Coverings. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips) zeigt, dass die europäischen Aktienmärkten an der Wiederaufnahme der Recovery-Stimmung arbeiten.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future die Trading-Bodenformationsrange (gestaffelter Support von 2.160 – 2.220; Resistance um 2.513) mit einem Trading-Kaufsignal verlassen und dabei die 10-Tage-Linie gekreuzt. Nach der Rallye bis 2.800 (neuer Resistance) etablierte der Future eine Trading-Range (Support um 2.580; Resistance um 2.800). Nachdem zuletzt die Support-Zone verteidigt wurde, ergab sich zum Wochenstart – allerdings noch in der Trading-Range – ein neues Trading-Kaufsignal, wobei die fehlenden Handelsvolumia (siehe Chart) die reduzierte, technische Qualität des Signals zeigen. Da aber diese Trading-Range weiterhin einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufweist deutet diese technische Verbesserung (schwaches Trading-Kaufsignal) an, dass der Future am Sprung über die Resistance um 2.800 arbeitet. Damit würde das Recovery (in Richtung 2.900) wieder aufgenommen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate