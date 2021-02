EURO STOXX 50: Neues Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind – bei niedrigen Volumina wegen eines US-Feiertages – begleitet von Newsflow um international steigende Corona-Impfraten und Kursgewinnen in Asien (Nikkei erstmals seit ´90 zurück über 30.000) höher in die neue Woche gestartet. Dies war im Makro-Umfeld von steigenden Long-Bonds-Renditen und Rohstoff-Futures (z. B. Öl-Futures) begleitet. Alle europäischen Sektoren legten zu, wobei die Zugewinne u.a. beim STOXX Basic Resources (+4,0%; Ausbruch auf neue Jahreshochs) und STOXX Energy (+4,0%; TradingKaufsignal) deutlich ausfielen. In Summe sollte sich die die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten in der neuen Woche ausweiten.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future nach der Aufwärtsbewegung von 2.874 (Ende Oktober) bis 3.646 (Jahresanfang) in eine Konsolidierung (bis auf 3.450; Anfang Februar 2021) hineingelaufen. Mit Hilfe der seitdem laufenden Aufwärtsrally war der Future im Februar 2021 mit einem Trading-Kaufsignal (B2) nach oben losgelaufen. Zuletzt ergab sich eine Mini-Flagge (um 3.650). Diese hat der Future mit einem neuen Trading-Kaufsignal (B3) verlassen, sodass sich für die Fortsetzung der technischen Klettertour jetzt eine Preis-Etablierung oberhalb von 3.750 andeutet.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine