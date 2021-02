EURO STOXX 50: Neues Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche gab es an den europöischen Aktienmärkten eine deutiche Recovery-Rallye, die zum Wochenschluss in neuen Höchstkursen vieler Leitindizes mündete. Mit Blick auf die neue Woche stehen bei den Makro-Daten u.a. die CHN-Januar-Verbraucherpreise, USA-Januar-Verbraucherpreise (beide 10. Februar), EU-Kommission Wirtschaftsprognosen, USA-6. Februar-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (11. Februar), EUR-Dezember-Industrieproduktion, USA-Februar-Verbrauchervertrauen (Uni Michigan) (beide 12. Februar) an. Der Wochenstart an den europäischen Aktienmärkten dürfte von einer freundlichen Stimmung geprägt sein.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future nach der US-Wahl in November 2020 in einer Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch bei 3.646 gestiegen. Hier setzte eine Konsolidierung ein, welche schließlich unter erhöhten Volumina in einen Mini-Sell-Off auf 3.450 endete. Danach kam es zu einer kurzfristigen Recovery Rallye. Zum Vorwochenschluss ist der Future mit einem neuem Trading-Kaufsignal (ohne Volumina) über die Resistance um 3.646 nach oben angesprungen und hat dadurch die Konsolidierung trendbestätigend nach oben abgeschlossen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine