EURO STOXX 50: Neuer Stabilisierungsversuch am Support um 2.440

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die letzte Woche hat der DAX Future ca. 2.370 und der EURO STOXX 50 Future ca. 680 Punkte verloren. In der neuen Woche werden weitere Makro-Daten wie die chinesische Februar-Industrieproduktion (16.03), der März-USA-Empire State Index (16.03), die Februar-USA-Industrieproduktion (17.03), die Februar-USA-Wohnungsbaubeginne und Baugenehmigungen, die EWU Februar-CPI-Daten (alle 18.03), die Februar-USA-Frühindikatoren (19.03) und die Februar-USA-Wiederverk. Häuser (20.03) erwartet. Der Wochenbeginn sollte zunächst die Einarbeitung der neuen, außerordentlichen Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed-Funds um 100 Basispunkte auf die Zielrange 0,00% – 0,25% reduziert) und die weiteren deutlichen Liquiditätshilfen im Diskussionsmittelpunkt stehen. Da die internationalen Aktienmärkte eher die Unsicherheiten betonen werden, sollten an der Wall Street aber ein Großteil der Freitagsrallye wieder verloren gehen und sich in Europa die Baisse-Stimmung fortsetzen.

Aus technischer Sicht befindet sich EURO STOXX 50-Future seit dem Hoch bei 3.858 in dem „Corona“-Baisse-Trend“ (Trendlinie zurzeit 3.150). Seit Anfang März bildete sich zusätzlich ein beschleunigter Abwärtstrend (Trendlinie zurzeit bei 2.700) heraus. In diesem fiel der Future unter hohem Abgabedruck und bei gestiegenen Volumina zurück. Am Freitag gab es einen weiteren Stabilisierungsversuch. Jedoch sollte nach dem Intraday-Comedown (vom Freitag) zum Wochenstart nur ein technischer Stabilisierungsversuch an der neuen, kleinen Support-Zone um 2.440 anstehen. Deshalb sollte die defensive technische Haltung weiterhin nicht gelockert werden.

Produktidee: Faktor-Zertifikate