EURO STOXX 50: Nächste Support-Zone 3.250 – 3.300 im Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der deutlichen Vortagserholung gab es an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten – nach zurückhaltender Fed-Rhetorik zu einer möglichen weiteren Zinssenkung auf dem nächsten FOMC-Meeting am 18. März – im Donnerstagshandel Trading-Take-Profits. Diese wurden von steigenden Long-Bonds-Spreads (z. B. innerhalb Europas), Zugewinnen beim Gold und einem festeren Euro (z. B. ggü. US-Dollar) begleitet. Bei den europäischen Sektoren weiteten zyklische Sektoren wie der STOXX Automobiles (-3,2%; neue Jahrestiefs) und der STOXX Basic Resources (-4,2%; Support um 368 bleibt im Fokus) ihre laufende Relative Schwäche aus. Insgesamt deutet die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips an, dass sich die eingetrübte Stimmung mit einem schwachen Wochenende fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future im Februar 2020 auf ein Hausse-Hoch bei 3.858 gestiegen. Hier kippte der Future in einen beschleunigten Abwärtstrend nach unten um. Dabei fiel er Mitte Februar mit einem Verkaufssignal unter die Support-Zone 3.578 – 3.607. Begleitet von stark steigenden Volumina rutschte der Future danach zügig bis auf das Low um 3.253, wobei sich insgesamt die Support-Zone von 3.250 – 3.300 herausgebildet hat. Seitdem läuft eine sehr volative Stabilisierung, wobei der beschleunigte Abwärtstrend bei fallenden Volumina in einen Trading-Markt (Trading-Range: Resistance um 3.460 – 3.470) zur Seite verlassen wurde. Da diese Trading-Range zunächst einen trendbestätigenden Charakter (nach unten) aufweist, sollte die kurzfristige defensive Haltung weiterhin nicht aufgegeben werden.

