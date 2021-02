EURO STOXX 50: Mini Konsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel weiteten sich an den europäischen Aktienmärkten die Vortages Gewinnmitnahmen – unter anderem begleitet von Take-Profits an der Wall Street trotz deutlich über Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten wie z. B. Januar-Einzelhandlesumsätze – aus.

Aus technischer Sicht befindet sich der Euro Stoxx 50-Future seit Ende Dezember 2020 (Kurse um 3.380) in einem mittelfristigen moderaten Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 3.500). Zuletzt kam es zu einer Aufwärtsrally (3.450 – 3.741), so dass eine kurzfristige überkaufte Lage entstanden ist. Aktuell ist der Future – ausgehend von Kursen vom Jahrestop um 3.741 – in eine neue Mini Konsolidierung oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie hineingelaufen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine