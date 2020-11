EURO STOXX 50: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem die „Wahl- und Vaccine-Euphorie“ und die „veränderte Lage“ (inkl. einer Neupositionierung bei den Sektor-Allokationen) sehr zeitnah in die internationalen Finanzmärkte und die europäischen Aktienmärkte eingearbeitet wurden, sollte sich am letzten Handelstag der Woche die Tendenz zur „Normalisierung“ fortsetzen. Laufende Trading-Take-Profits bei Aktien sorgen dabei für leichte Kursgewinne bei den (europäischen) Long-Bonds und für – von fallenden Volumina begleitete – Glattstellungen an den europäischen Aktienmärkten. Ein Rückfall in eine Konsolidierungsstimmung sollte nicht überraschen.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future nach dem Kursrutsch (im Oktober 2020; 3.301 – 2.887 Punkte) nach oben umgeschlagen und hatte einen – von (Trading-)Kaufsignalen begleiteten – (kurzfristigen) Aufwärtstrend etabliert. Hierdurch wurde auch der vorherige Abwärtstrendkanal (bestand seit Juni 2020) mit einem (Trading-)Kaufsignal nach oben verlassen. Als Konsequenz arbeitet der Future an der Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends, wobei das neue (geringere) Aufwärtsmomentum noch gefunden werden muss. Der kurzfristige Aufwärtstrend („Election-Trend“; Aufwärtstrendlinie jetzt bei ca. 3.400 Punkten), hat nach einer Rallye von über 500 Punkten den Future in eine (kurzfristig) überkaufte technische Lage geführt. Da diese bisher kaum abgebaut ist, sollte sich die begonnene Konsolidierung (Kernzone 3.300 – 3.475 Punkte) zum Wochenschluss zeitlich ausweiten. Hierbei deutet sich ein Verlassen des sehr steilen Election-Trends zur Seite an.

