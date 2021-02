EURO STOXX 50: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten im Dienstagshandel ihre laufende Konsolidierung aus, wobei es im späten Tagesverlauf zu einer ersten Stabilisierung kam. Nach britischen Ankündigungen über eine mögliche Aufhebung der Reisebeschränkungen ab Mitte Mai gab es unter den europäischen Sektoren weitere Take-Profits bei Vorwochen- und „Corona-Gewinnern“ wie z. B. dem STOXX Technology (-3,0%) und dem STOXX Basic Resources (-1,8%; testet die 10-Tage Linie). Nach den Mini-Intraday-Comebacks (im S&P 500 und im Nasdaq Composite) an der Wall Street sollte sich die Konsolidierungsstimmung – ohne größeren Konsolidierungsdruck – ausweiten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future weiterhin seit Dezember 2020 (Start bei 3.380) in einem moderaten mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie jetzt bei 3.510). Nach der Aufwärtsrally (Anfang Februar 2021 bis Mitte Februar 2021; 3.450 – 3.741) und der dadurch vorliegenden kurzfristigen überkauften Lage ist der Future – ausgehend von 3.741 in eine Konsolidierung hineingelaufen. Diese wird einerseits (durch den Switch-Prozess zw. den Sektoren) von einer erhöhten Intraday-Vola und andererseits von leicht fallenden Volumina begleitet. Der EURO STOXX 50-Future, der im europäischen Vergleich aktuell eine moderate relative Stärke ausweist, sollte damit zunächst in diese Konsolidierung bzw. im Trading-Markt im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie verbleiben.

