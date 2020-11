EURO STOXX 50: Konsolidierung weit fortgeschritten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche waren der EURO STOXX 50- und der DAX-Future fast unverändert. In der neuen Woche stehen bei den Macro-Daten folgende marktbeeinflussende Informationen an: Die November-Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und für Industrie in Deutschland, Frankreich, Euro-Zone, UK und den USA (jeweils am 23.11.); der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index und die deutschen GDP-Daten für Q3 2020 sowie das November-US-Verbrauchervertrauen (jeweils am 24.11.); das November-Uni- Michigan Verbrauchervertrauen, die US-GBP-Daten (Q3; annualisiert) und der Oktober-US-Auftragseingang für langlebige Güter (jeweils am 25.11.); die November-CPI-Daten in Frankreich und Japan (jeweils am 27.11.). In der neuen Woche sollte nach dem Auslaufen der Wahl- und Impfstoff-Rally an den internationalen /europäischen Aktienmärkten eher ein Mixed-Picture mit freundlichem Grundton vorhanden sein.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit Hilfe des „Election-Trends“ aus dem vorherigen moderaten, seit Juni 2020 bestehenden Abwärtstrendkanal mit einem (Investment-)Kaufsignal herausgelaufen. Nach der Rally (2.887 – 3.495) lief der Future aufgrund der kurzfristigen überverkauften Lage in eine Konsolidierung um 3.450 hinein. Diese hat einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future in der neuen Woche erste Versuche unternimmt sich nach oben abzusetzten.

