EURO STOXX 50: Klassische Konsolidierungstage

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel kam es – begleitet von Diskussionen um den nächsten US-Stimulus und zum Auftakt der Q1-Berichtsaison (bisher über Erwartungen) und einer stabilen Wall-Street-Eröffnung – an den europäischen Aktienmärkten zu einem Mixed Picture mit moderaten Switch-Operationen innerhalb der zyklischen Sektoren. 11 von 20 Sektoren legten dabei zu, wobei der STOXX Banks (+1,4%; Recovery läuft) seine relative Stärke seit dem Jahresauftakt ausweitete. Demgegenüber starteten beim STOXX Utilities (-1,0%; Konsolidierung im Umfeld der März 2020-Hochs) erste Take-Profits. Mit Blick auf die Wochenmitte sollte sich die Konsolidierungsstimmung fortsetzen, ohne dass der freundliche Grundton (der letzten Wochen) verloren geht.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Ende Oktober 2020 (Start: 2.874 Punkte) in einer Aufwärtsbewegung. Hierbei war der „Election-Trend“ (2.874 – 3.500 Punkte) ab Mitte November 2020 in eine Trading-Range um 3.500 Punkte (trendbestätigender Charakter nach oben) hineingelaufen. Seit Mitte Dezember 2020 (Start: 3.380 Punkte) befindet sich der Future in einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 3.560 Punkten) oberhalb der leicht steigenden 10-Tage-Linie. Seit Anfang der Woche liegen klassische Konsolidierungstage (reduzierte Intraday-Vola und reduzierte Volumina) vor. Damit sollte sich der aktuelle Aufwärtstrend in Richtung 3.650 Punkte fortsetzen.

