EURO STOXX 50: Kern-Trading-Range weiterhin intakt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind nach der Konsolidierungspause der Vorwoche – begleitet von Spekulationen um einen baldigen US-Stimulus-Plan – mit einer Erholung in die neue Woche gestartet. Bei den Umfeldfaktoren verharren europäischen Long-Bonds-Renditen im Vorfeld des Fed-Zinsentscheides am Donnerstag im Umfeld ihrer Rekordtiefs. Unter den europäischen Aktien profitieren u.a. britische Banken von einer Frist-Verlängerung der Brexit-Verhandlungen. Der europäische STOXX Banks war mit +2,9% der größte Tagesgewinner unter den 20 Sektoren. Zyklische Sektoren wie der STOXX Automobiles (+1,3%) legten ebenfalls deutlich zu. In Summe ist die Konsolidierungsstimmung der Vorwoche in eine neutrale Stimmung überführt.

Aus technischer Sicht war beim EURO STOXX-50-Future der „Election-Trend“ und danach der „normale“ kurzfristige Aufwärtstrend, die zusammen seit Ende Oktober 2020 für einen Kursanstieg von 2.887 auf 3.557 gesorgt haben, zuletzt in eine Trading-Range gemündet. Diese Trading Range im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie weist eine Kern-Handelsspanne von 3.485 (Support) bis 3.540 (Resistance) auf. Die Versuche aus der letzten Woche sich nach oben bzw. sich nach unten abzusetzen, führten aufgrund des Mini-Intraday-Comedowns bzw. des Mini-Intraday-Comebacks im Future nur zur gestaffelten Support-Zone (3.458 – 3.485) und der gestaffelten Resistance-Zone (3.540 – 3.557). Als Konsequenz bleibt, dass sich der Future weiterhin in der Trading-Range befindet und diese Trading-Range weiterhin den technischen Charakter einer trendbestätigenden Konsolidierung (nach oben) aufweist

Produktidee: Faktor-Optionsscheine