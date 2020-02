EURO STOXX 50: Investment-Kaufsignal arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der EURO STOXX 50, ein Kursindex, startete Ende 1991 (zurückgerechnet) bei 1.000,0. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit März 2009 (Ausgangspunkt: 1.765,5) in einem moderaten, technischen Hausse-Zyklus, der in bisher einen Kursanstieg von “nur” 118 Prozent eingebracht hat. Diese (langfristige) relative Schwäche ergibt sich unter anderem aus der Zusammensetzung des Index, der mit seinen “Value-Aktien” eine attraktive (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca. 3,2P rozent bietet. Dieser Hausse-Zyklus war seit April 2015 (Kursniveau um 3.836 (Resistance)) in eine vierjährige Seitwärtspendelbewegung hineingelaufen. Diese erhielt die technische Form eines “symmetrischen Dreiecks”, das einerseits von einer leicht fallenden oberen Trendlinie (zuletzt bei 3.600) und andererseits von einer leicht steigenden unteren Trendlinie (zuletzt bei 3.000) begrenzt wurde. Aus übergeordneter technischer Sicht hat so ein symmetrische Dreieck einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Aus mittelfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit dem Jahreswechsel 2018/2019 (Start: 2.908,7) in einem Hausse-Trend (Hausse-Trendlinie: 3.500). Mithilfe dieses Trends ist der Index mit einem Investment-Kaufsignal (November 2019; Sprung übe 3.600) aus dem “Dreieck” herausgelaufen, sodass sich der technische Hausse-Zyklus fortsetzt. Mit dem Crossen des Resistance um 3.836 liegt die technische Bestätigung des Investment-Kaufsignals vor. Als Konsequenz bleibt es für 2020 bei dem technischen Kursziel von 4.000. Das langfristige technische Kurspotential des laufenden Hausse-Zyklus sollte jedoch grösser sein. Aus kurzfristiger technischer Sicht hat der EURO STOXX 50 zuletzt mit einem (Trading-)Kaufsignal auf neue Jahrestops nachgelegt, sodass sich die laufende Klettertour fortsetzen sollte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate