EURO STOXX 50 Index: Technische Korrektur im Hausse-Trendkanal

Der EURO STOXX 50, ein Kursindex, startete Ende 1991 (zurückgerechnet) bei 1.000,0. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit März 2009 (Ausgangspunkt: 1.765,5) in einem moderaten, technischen Hausse-Zyklus. Dieser hat bislang (neues Hausse-Zyklus-Top bei 3.867,3 am 20.02.20) einen Kursanstieg von (nur) 119 Prozent eingebracht. Im internationalen Vergleich weist der EURO STOXX 50 damit unverändert eine langfristigen relative Schwäche auf.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Index und seine “Value-Aktien” bieten jedoch eine attraktive (Brutto-)Jahresdividendenrendite von derzeit ca. 3,6 Prozent. Der Hausse-Zyklus erreichte im April 2015 Kurstops um 3.836 (Resistance) und ging dann in eine vierjährige Seitwärtspendelbewegung (“symmetrisches Dreieck”) über. Hierbei handelt es sich um eine trendbestätigende Formation (nach oben), wobei die obere, moderate Abwärtstrendlinie bei 3.600 lag. Seit dem Jahreswechsel 2015/2016 etablierte der EURO STOXX 50 neu einen intakten, moderaten Hausse-Trendkanal (untere Hausse-Trendkanallinie zurzeit bei 3.000). Aus mittelfristiger technischer Sicht durchlief der Index seit dem Jahreswechsel 2018/2019 (Start: 2.909) einen neuen, normalen Hausse-Trend, der den Index mit einem Investment-Kaufsignal (November 2019; Sprung über 3.600) bis auf das neue Hausse-Zyklus-Top um 3.867 (Februar 2020) führte. Hiermit war der Großteil des technische Kurspotentials (bis 4.000) für 2020 abgearbeitet . Durch den Kursrutsch der letzten Handelstage ist der Index in eine normale technische Korrektur hineingelaufen. Mit Blick auf 2020 wir es für den Index jetzt schwer, die neue Resistance-Zone 3.850 – 3.900 zu überwinden. Aus kurzfristiger technischer Sicht ist der EURO STOXX 50 zuletzt mit einem Take-Profit-Signal und Trading-Verkaufssignalen unter Druck gekommen, unter die 200-Tage-Linie gefallen und hat dann die alte Support-Zone um 3.175 getestet und bestätigt. Aufgrund der überverkauften technische Lage deutet sich jetzt für den Index eine Stabilisierung oberhalb des Supports um 3.175 bzw. eine leichte Erholung in Richtung der 200-Tage-Linie an.

