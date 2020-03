EURO STOXX 50: Inday-Chance am letzten Support 2.900 – 2.910

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Kombination aus Konjunktursorgen bzgl. des Corona-Virus und die Verunsicherungen aufgrund des Kurseinbruchs an den internationalen Öl-Märkten (veränderte Strategien aufgrund unterschiedlicher Ziele der wichtigsten Marktteilnehmer) haben für eine Fortsetzung der „Flucht in sichere Häfen“ gesorgt. Dies sorgte zum Wochenauftakt an den internationalen und europäischen Aktienmärkten für weitere, ausgeprägte Abgaben und Switches. Hierbei setzten sowohl der STOXX Oil & Gas (-15,3%; intakte, technische Baisse) als auch der STOXX Basic Resources (-9,0%, Verkaufssignal arbeitet) ihre relative Schwäche im europäischen, Sektorvergleich stabil fort. Aufgrund des moderaten Intraday-Comebacks an der Wall Street sollte sich im Dienstagshandel diese massive Verkaufsstimmung nicht fortsetzen.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future – ausgehend vom Jahres- und Hausse-Top bei 3.858 (Februar 2020) – einen von Verkaufssignalen begleiteten – kurzfristigen Abwärtstrend etabliert. Dieser hat aufgrund der Kursverluste von über 20,0% den technischen Charakter eines „High-Momentum-Zwischenbaisse-Trends“(Abwärtstrendlinie liegt bei 3.245) angenommen. Zuletzt war der Future mit einem neuen Trading-Verkaufssignal aus der trendbestätigenden Trading-Range /Support um 3.253) in eine zweite Abwärtswelle herausgelaufen. Mit dem Kurseinbruch bis auf die gestaffelte Support-Zone von 2.900 bis 2.910 (stammt vom Jahreswechsel 2018/2019) ist das Verkaufssignal sowie das kurzfristige technische Abwärtspotential der zweiten Abwärtswelle in zwei Handelstagen abgearbeitet worden. Da aber weitere gute technische Hinweise z.B. auf ein Recovery fehlen, sollte zunächst nur eine volative Stabilisierung an bzw. leicht oberhalb der Support-Zone (2.900 -2.910) einkalkuliert werden.

Produktidee: Faktor-Zertifikate