EURO STOXX 50: Inday-Chance

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der DAX Future ca. 1.740 und der EURO STOXX 50-Future ca. 480 Punkte verloren. In der neuen Woche steht die Veröffentlichung folgender Wirtschaftsdaten an: Der Feb.-China-Caixin-Einkaufsmanagerindex für verarbeitendes Gewerbe, der Feb.-USA-ISM ver. Gewerbe, die Feb.-USA/EWU-Markit-Einkaufsmanagerindizes für ver. Gewerbe (alle 02.03), die Feb.-USA/EWU-Markit-Einkaufsmanagerindizes für Dienstl. (04.03), der Jan.-USA-Auftragseingang der Industrie (05.03) sowie die Jan.-USA-Handelsbilanz, die Feb.-USA-Arbeitslosenquote und die Jan-USA-Nonfarm Payrolls (06.03). Zum Wochenstart sollten – neben dem Intraday-Comeback an der Wall Street vom Freitag, den (erwartet) negativen chinesischen Konjunkturdaten – besonders die Diskussion bzgl. weiterer Notenbank-Aktivitäten im Mittelpunkt stehen. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn es zu einer Stabilisierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten kommt.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future, ausgehend vom Jahres- und Hausse-Top um 3.858 einen von Take-Profit- und Verkaufssignalen begleiteten kurzfristigen steilen Abwärtstrend etabliert. Hierbei liegt die (kurzfristige steile) Abwärtstrendlinie jetzt bei ca. 3.400. Vor dem Hintergrund einer kurzfristigen deutlich überverkauften Lage ist der Future an der kleinen Support-Zone (3.280 – 3.300; bereits Tiefs im August 2019) angekommen. Hier deutet sich zum Wochenstart ein volatile Stabilisierung in Form eines Indays (Tagestief oberhalb des Tiefs vom Freitag; Tageshoch aber noch unterhalb der kurzfristigen Abwärtstrendlinie) an. Im Laufe der Woche sollte dann der steile kurzfristige Abwärtstrend nicht zur Seite verlassen werden.

