EURO STOXX 50: In der Trading Box

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche waren der EURO STOXX 50- und der DAX-Future insgesamt nur wenig verändert. Mit Blick auf die neue Woche stehen folgende Macro-Daten mit Markteinfluss an: Die chinesische November-Handelsbilanz und die japanischen Oktober-Frühindikatioren (jeweils 07.12.). Die japanische Oktober-Leistungbilanz, das Euro-Q3-BIP und der deutsche Dezember-ZEW-Konjunkturindex (jeweils 08.12.). Die chinesische November PPI- und chinesische November-CPI-Daten sowie die deutsche Oktober-Handels- und Leistungsbilanz (jeweils 09.12.). Das britische Oktober-BIP, der EZB-Zinsentscheid und die November-USCPI-Daten (jeweils am 10.12.). Hinzu kommen noch die November-US-PPI-Daten und das Dezember-US-Uni-Michigan Verbrauchervertrauen. Nach der Konsolidierungswoche mit deutlichen Verschiebungen bei den Währungen sollte es nicht überraschen, wenn die Marktspekulationen bzgl. des Ausmaßes des neuen, geldpolitischen Lockerungspaketes der EZB sowie die Diskussion bzgl. des Brexit-Deals und des US-Stimulus-Pakets im Fokus stehen.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50 aus dem Election-Trend (seit Ende Oktober 2020; 2.887 bis 3.495) seit Mitte November 2020 ein einen „normalen“ kurzfristigen Aufwärtstrend hineingelaufen. Diesen Aufwärtstrendlinie liegt zurzeit bei ca. 3.490. In den letzten Handelstagen ist es dann – innerhalb dieses kurzfristigen Aufwärtstrends – zu einer Trading-Box (Support um 3.490; Resistance um 3.536) gekommen. Einerseits hat diese Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben): Andererseits sollte der Future zum Wochenstart zunächst in dieser Trading-Range verbleiben.

