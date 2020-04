EURO STOXX 50: In der Flagge

Im Dienstagshandel hat sich an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von Spekulationen auf medizinische Fortschritte gegen Corona / Covid-19 und positive Wirkungen der

Krisenmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken – die Recovery-Stimmung verlängert. Bei den Umfeldfaktoren war eine Stabilisierung in den Öl-Futures hervorzuheben. Als Konsequenz konnte bei der laufenden Sektor-Recovery-Rotation auch der Stoxx Oil & Gas (+5,0%; Trading-Kaufsignal signalisiert Fortsetzung des Recoveries) profitieren. Auch der Stoxx Travel und Leisure (+4,6) wurde vom Recovery erfasst. In Summe verdeutlicht die kurzfr. Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips jedochr, dass die Recovery-Stimmung zwar (noch) intakt ist, aber aufgrund des Sektor-Splits kein hohes Momentum entwickeln sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future – innerhalb des „Corona-Baisse-Trends“, der zuletzt bei 2.750 lag – aus dem beschleunigten Abwärtstrend (bis auf 2.160) zur Seite in eine Trading-Range (Support:2.226; Resistance: 2.513) gelaufen. In der letzen Woche war der Future mit einem ersten Trading-Kaufsignal (Verlassen der Trading-Range und Sprung über die 10-Tage-Linie) in ein tech. Recovery gestartet. Nach dem Test des „CoronaBaisse-Trends“ (damals bei 2.800) ist der Future in eine Konsolidierung hineingelaufen.

Diese hat den Future zur Seite aus dem „Corona-Baisse-Trend“ herausgebracht und zuletzt den tech. Charakter einer „Flagge“ angenommen. Einerseits hat diese Flagge bisher einen

trendbestätigenden Charakter (nach oben; siehe Volumina). Andererseits deutet die kurzfristige technische Gesamtlage aber zunächst eine (zeitliche) Ausweitung dieser Flagge an.

