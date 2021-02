EURO STOXX 50: Gestaffelte Support-Zone 3.427 – 3.450

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der EURO STOXX 50-Future und der DAX-Future deutlich verloren. Bei den Makro-Daten gibt es diese Woche u.a. der EUR-Jan.-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe, die EUR-Dez.-Arbeitslosenquote, der USA-Jan.-ISM-Index, verarbeitendes Gewerbe (alle 01.02), das EUR-Q4-BIP (02.02), der CHN-Jan.-Caixin Einkaufsmanagerindex, Dienstleistungen, die EUR-Jan.-CPI-Daten, die USA-Jan.-ADP Beschäftigungsänderung, der USA-Jan.-ISM-Index, außerhalb des verarb. Gewer-bes (alle 03.02), die USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, der USA-Dez.-Auftragseingang (beide 04.02.). Ein Fokus bei den Daten sollte auf den USA-Nonfarm-Payrolls am Freitag liegen. Nachdem in den letzten Handelstagen die sei Monaten erste (kurzfr.) tech. – von erhöhter Intraday-Vola begleitete – Eintrübung an der Wall Street in Europa die Konsolidierungsstimmung verfestig hat, sollte auch zum Wochenstart die erhöhte Schwankungsintensität anhalten.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future seit November 2020 in einer Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch bei 3.646 im Januar 2021 gestiegen. Hier ging der Future in eine Konsolidierung über, die zunächst die Form einer Flagge hatte (oberer Flaggentrend bei 3.600). Innerhalb der Flagge drehte ab Mitte Januar 2021 die 10-Tage Linie nach unten. Schließlich etablierte sich zusätzlich ein beschleunigter, intakter kurzfristiger Abwärstrend (Trendlinie zzt. bei 3.530). Auf der einen Seite arbeiten die kurzfristigen Aufwärtstrends. Auf der anderen Seite deutet sich zum Wochenstart an / bzw. oberhalb der gestaffelten Support-Zone um 3.427 bis 3.450 eine Stabilisierungschance an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine