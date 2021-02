EURO STOXX 50: Gestaffelte Resistance-Zone 3.630 – 3.646

Vor dem Hintergrund einer über Erwartungen laufenden US-Berichtssasion (u.a. starke Zahlen der Tech-Schwergewichte) weiteten sich die Vortagesgewinne an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten moderat aus. Bei den Umfeldfaktoren war eine Spread-Einengung zwischen italienischen Long-Bonds (nach Auftragsmandat an Draghi für neue italienische Regierungsbildung) und den Kern-Staaten hervorzuheben. In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten – trotz der Februar-Auftaktsrally – weiterhin noch die Konsolidierungsstimmung der letzten drei Wochen vor.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future – ausgehend von Kursen um 2.874 (Ende Oktober 2020) – in einer Aufwärtsbewegung bis auf 3.646 (Anfang Januar 2021) gestiegen. Vor dem Hintergrund der kurz- und mittelfristigen überkauften Lage befindet sich der Future seitdem in einer Konsolidierung. Dieser wird durch einen kurzfristigen Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie bei 3.630) und den gestaffelten Resistance-Bereich 3.630 – 3.646 begrenzt. Trotz der zwischenzeitlichen Konsolidierungsverschärfung bis auf 3.450 hat diese Konsolidierung weiterhin die technische Grundstruktur einer „Flagge“ und damit einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Nachdem die Rally der letzten Tage den Future wieder bis an die gestaffelte Resistance-Zone geführt hatte, sollte es nicht überraschen, wenn es jetzt unterhalb dieser Resistance-Zone aber oberhalb der 10-Tage-Linie zu einigen „Trading-Tagen“ kommt.

