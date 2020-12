EURO STOXX 50: Gefangen in der Trading Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel sorgte die EZB mit ihren Entscheidungen (z.B. Aufstockung des Anleihekaufprogramm um 500 Mrd. € sollte für ausreichend Finanzierung der Haushaltsdefizite der Euroländer sorgen) für die Intraday-Akzente. Da die Finanzmärkte mit einer deutlichen Lockerung der (EZB-)Geldpolitik gerechnet hatten, kam es hierdurch nicht zu einer Kurstendenzaufnahme an den europäischen Aktienmärkten. Jedoch sorgen das schwache britische Pfund z.B. gegenüber dem Euro (Chance auf eine „guten“ Brexit-Deal schwinden) und das neue Trading-Kaufsignal bei den Crude-Oil-Futures für Bewegung. Deshalb überrascht es nicht, dass z.B. der STOXX Energy (früher STOXX Oil 6 Gas; +1,6%, technisches Comeback seit Oktober 2020 setzt sich fort) der Tagesgewinner war. Insgesamt deuten das Mixed Picture bei den europäischen Sektoren und die Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips aber einen Fortbestand der laufenden Konsolidierungsstimmung am letzten Handelstag der Woche an.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future aus dem „Election-Trend“ (seit Ende Oktober 2020; 2.887 bis 3.495 Punkte) seit Mitte November 2020 in einen kurzfristig moderaten Aufwärtstrend (Aufwärstrendlinie bei ca. 3.520 Punkten) hineingelaufen. Seit gut zweit Wochen ist der Future dann in einen Trading Markt (Trading-Range: Support: 3.485; Resistance: 3.536 – 3.540 Punkte) im direkten Umfeld der jetzt fast waagerecht laufenden 10-Tage-Linie gemündet. Der Future ist sprichwörtlich in dieser Trading-Range „gefangen“. Einerseits hat diese Trading-Range (Konsolidierung) einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Andererseits war zuletzt der Versuch misslungen, sich nach oben abzusetzen. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future auch am letzten Handelstag der Woche in dieser Range verbleibt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine