EURO STOXX 50 Future: Zweiter Versuch

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte legten – unter anderem nach positiven Impulsen aus der laufenden Earnings Season – und im Umfeld anhaltender Zugewinne der Öl-Futures (nach Sützungsmaßnahmen durch Saudi Arabien) im Donnerstagshandel weiter zu. Bei den europäischen Sektoren zeigten sich u.a. der STOXX Retail (+3,1%; testet die kleine Resistance um 320) und der STOXX Financial Services (+2,1%; intakte Recovery) besonders freundlich. Einige technisch defensive Sektoren wie z.B. der Stoxx Telco (-0,6%; Trading-Markt um 200 Punkte) waren demgegenüber mit Take-Profits belegt. In Summe verbesset sich die kurzfristige Marktbreite unter den europäischen Blue Chips, so dass sich vor dem Wochenende ein positiver Grundton etabliert hat.

Aus technischer Sicht ist im EURO STOXX 50-Future die Recovery-Bewegung (seti März 2020 und Kursen um 2.160) aus dem vorherigen 1. Recovery-Trend (bis 2.900) seit Anfang April 2020 in eine Trading-Range hineingelaufen. Diese Trading-Range – eine Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie – wird einerseits durch den Support um 2.740 und andererseits durch die Resistance-Zone um 2.900 begrenzt. Dieser Konsolidierung hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter (nach oben), wie sich z.B. an den insgesamt fallenden Volumina in der Konsolidierung zeigt. In der letzten Woche scheiterte der erste Versuch, die Trading-Range mit einem Trading-Kaufsignal nach oben zu verlassen – ausgehend vom kleinen Resistance um 3.020 – mit einem Intraday-Comedown und dem Rückfall in die Trading-Range. Aktuell hat sich wieder ein positiver Grundton entwickelt, so dass der zweite Versuch ein neues Trading-Kaufsignal (technisches Trading-Kurspotential: 3.020) zu etablieren, ansteht.

