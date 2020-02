EURO STOXX 50-Future: Zurück in der alten Trading-Range und an den Jahrestops

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte haben im Mittwochshandel – begleitet von leicht steigenden Long-Bonds-Renditen (sowohl in den USA als auch in Europa nach besser als erwarteten Januar-USA-ADP-Arbeitsmarktdaten), Abgaben beim Euro (gegenüber US-Dollar) und Spekulationen über mögliche Fortschritte im Kampf gegen den Coronavirus – ihre Recovery-Rallye vom Vortag ausgebaut. Bei den europäischen Sektoren hielt die Rotation zurück in Vorwochenverlierer wie den Stoxx Oil & Gas (+2,3%; zurück an der 10-Tage Linie) und den Stoxx Automobiles (+2,0%; Support um 450 – 460 etabliert) an. In Summe hat sich an den europäischen Aktienmärkten – jetzt noch unterstützt durch den Entspannungsschritt im chinesischen/amerikanischen Handelsstreit – bereits „fast wieder“ die Stimmungslage, wie sie bis Mitte Januar ´20 vorlag, ergeben.

Aus technischer Sicht war der EURO Stoxx 50-Future zwischen August ´19 und November ´19 in einem beschleunigten Aufwärtstrend bis 3.715 gestiegen. In der anschließenden Konsolidierung fiel er auf 3.578, bevor der nächste Aufwärtsschub bis 3.800 folgte. Hier bildete sich eine Resistance und anschließend bis Mitte Januar ´20 ein Trading-Markt mit der Range 3.715 – 3.800 heraus. Zuletzt war der Future in einem beschleunigten Abwärtstrend bis auf 3.607 gerutscht. Dabei wurde der mittelfristige Aufwärtstrend zur Seite beendet. Zum Wochenstart sprang der Future wieder nach oben und beendete den kurzfristigen Abwärtstrend mit einem (Mini-)Trading-Kaufsignal. Mittlerweile ist der Future zurück in der alten Trading-Range (3.715 – 3.800), wobei jetzt wieder ein Test der Resistance-Zone (um 3.800) an den alten Jahrestops auf der technischen Tagesordnung stehen sollte.

