EURO STOXX 50 Future: Woche vor der (US-)Wahl

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50- und der DAX-Future leicht verloren. Mit Blick auf die neue Woche stehen folgende, wichtige Makro-Daten an: Die US-September-Auftragseingänge für langlebige Güter und das US-Oktober-Verbrauchervertrauen (jeweils am 27.10.), der Zinsentscheid der BoJ und der EZB, sowie die US-Q3-BIP-Daten und die deutschen Oktober-CPI-Daten (jeweils am 29.10.). Hinzu kommen noch die Q3-BIP-Daten aus Deutschland, Frankreich, Japan und die September-Arbeitsmarktdaten aus Japan und der €-Zone sowie die €-Oktober-CPI-Daten (jeweiils am 30.10.). An den int. Aktienmärkten sollte zum Start in die neue Woche – die Woche vor der (US-)Wahl, die traditionel eine stabile (US-Kurstendenz geliefert hat – nach den Vorwochenverlusten – aufgrund des Corona-News-Flows und der Company-Reporting Saison aber eine Fortsetzung der Konsolidierungsstimmung anstehen.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Ende Juli 2020 (Start: 3.430) in einem moderaten Abwärtstrendkanal (obere Abwärtstrendkanallinie: 3.330). Innerhalb des Kanals hat sich ein Wechselspiel aus kurzfristigen Auf- und Abwärtstrend ergeben. Ausgehend von 3.301 (Mitte Okt.) hat sich wieder ein kurzfristiger Abwärtstrend (Trendlinie: 3.230; leicht oberhalb der fallenden 10-Tage-Linie) etabliert. Die kurzfristige Abwärtsbeschleunigung der Vorwoche endete in einem Mini-.Sell-Off an der Support-Zone 3.125 – 3.136: Zum Wochenauftakt sollte daher eine „wackelige“ Stabilsierung um 3.150 anstehen.

