EURO STOXX 50-Future: Wieder Mini-Konsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit einem klassischen Konsolidierungstag (geringe Intraday-Vola; reduzierte Handelsvolumina) – nach den Rallye-Gewinnen der Vorwochen – sind die europäischen Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Während es bei den europäischen Long-Bonds erneut moderate Kursabschlage gab, hatte dies aber an den Aktienmärkten keinen nenneswerten Einfluss.

Dafür waren es moderate Switch-Operationen zwischen den Top-Sektorgewinnern (der Vorwochen) und den zuletzt Sektor-Leagern, die den Tageshandel bestimmten. Da die

kurzfristige Marktbreite unter den europäischen Blue-Chips weiterhin ansprechend ist, deutet dies auf eine Fortsetzung der freundlichen Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten hin.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50 seit Mitte August 2019 (Start bei 3.213) in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, dessen Trendlinie jetzt bei ca. 3.510 angekommen ist. Mit dem Kaufsignal (Mitte Oktober 2019; Sprung über die Resistance-Zone um 3.577 im Umfeld der alten Jahrestops) kommt es zu einer moderaten Aufwärtsbeschleunigung innerhalb dieses mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach der Abarbeitung des letzten Trading-Kaufsignals (Anfang November 2019; Sprung über 3.629) ist der Future – leicht überkauft – in eine Mini-Konsolidierung (Resistance um 3.710) hineingelaufen. Diese hat (bisher wieder) einen trendbestätigenden Charakter. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future ein weitere (Trading-)Kaufsignal nachlegt. Die aktuelle Ausrichtung (EURO STOXX 50-Portfoliobeta von 1,1; Longs mit Sicherungsstopp bei 3.620) trägt der aktuellen Lage ausreichend Rechung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate