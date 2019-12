EURO STOXX 50-Future: Wieder in der alten Trading-Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 10 und der DAX-Future 80 Punkte verloren. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. das Dezember–EWU-Sentix-Investorvertrauen (9.12.), die November-CHN-Verbraucherpreise, die Q3- USA-Produktivität ex Agrar, die Dezember-EWU-ZEW-Umfrage Erwartungen (alle 10.12.), die November-USA-Verbraucherpreise (11.12.), die November-USA-Erzeugerpreise, die Oktober-EWU Industrieproduktion (beide 12.12.), der November-USA-Import- und Exportindex sowie die November-USA-Einzelhandelsumsätze (alle 13.12.) erwartet. Mit Blick auf die neue Woche sollten die FED-Sitzung am Mittwoch und am Donnerstag die EZB-Sitzung (erstmals mit Frau Lagarde) sowie die Wahlen in Großbritannien für erhöhte Volatilität an den europäischen Aktienmärkten sorgen, sodass sich die seit Anang November 2019 vorliegenden Konsolidierungsstimmung – trotz des zuletzt leicht positiven Grundtons – noch nicht auflösen sollte.

Aus technischer Sicht durchläuft der EURO STOXX 50-Future einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie derzeit bei ca. 3.610). Dieser hatte den Future im November 2019 auf die Tops um 3.729 geführt. Unterhalb davon ergab sich aufgrund der kurzfristig überkauften technischen Lage ab Anfang November 2019 eine Trading-Range (Support-Zone: 3.655; gestaffeter Resistance: 3.710 – 3.729). Der Rutsch unter den Support deutete zwar eine zeitliche und räumliche Ausweitung der Konsolidierung an. Jedoch signalisieren die Verteidigung des mittelfristigen Aufwärtstrends, die zuletzt vorliegende Stabilisierung und die Rückkehr des Future in die alte Kern-Trading- Range, dass die Konsolidierung ohne grossen Abgabedruck fortsetzen sollte. Zum Wochenstart sollte sich der Future damit weiterhin in der alten Trading-Range aufhalten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate