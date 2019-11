EURO STOXX 50-Future: Weiter trendbestätigend

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkten legten im Dienstagshandel – bei neuen Rekorden an der Wall Street (z. B. All-Time High im S&P 500) trotz gemischt ausgefallener US-Konjunkturdaten (z.B. November-Verbrauchervertrauen unter Erwartungen; Oktober Neubauverkäufe über Erwartungen) – mit moderaten Kursgewinnen zu. Bei den europäischen Sektoren waren u.a. der STOXX Real Estate (+1,1%; intakte Aufwärtstrends) und STOXX Constr. & Materials (+1,0%; in der technischen Neubewertung) unter den Tagesgewinnern. Demgegenüber gab es beim STOXX Trav. & Leisure (-2,5%; Slowdown) Take-Profits. In Summe hat sich seit dem Wochenstart an den europäischen Aktienmärkten ein leicht positiver Grundton etabliert.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future im August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.570). Im Oktober 2019 war er mit einem (Investment-)Kaufsignal über die Resistance-Zone um 3.577 nach oben angesprungen. Seitdem liegt das Portfolio-Beta bei 1,1 (Long-Position). Der Future ging anschließend in eine Rallye über, wobei der kurzfristige Aufwärtstrend zzt. bei 3.660 liegt. Diese Rallye hatte vor dem Hintergrund einer technisch überkauften Lage seit November 2019 an Aufwärtsmomentum verloren. Mittlerweile ist die überkaufte Lage abgebaut. Da beide Aufwärtstrend dabei bisher intakt gelieben sind, ist die laufende Konsolidierung bisher weiter als trendbestätigend nach oben einzustufen. Neue Trendfolgesignale lägen bei Kursen über 3.735 vor. Unterhalb von 3.660 gilt es das Stopp-Level bei 3.630 zu beachten. Darunter würde das Portfolio-Beta automatisch wieder auf 1,0 (d.h. neutrale Position) zurückgeführt.

