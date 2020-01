EURO STOXX 50-Future: Volatiler Trading Markt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 30 verloren und der DAX-Future ca. 55 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. der Januar-BRD-Ifo Index (27.01.), die Dezember-USA-Auftragseingänge langl. Güter, der Januar-USA-Conference Board Erwartungen (beide 28.01), die Dezember-USA Schwebende Hausverkäufe (29.01), das Q4-USA-BIP, der Q4-USA-Private Konsum, das Januar-EWU-Industrievertrauen, das Januar-EWU-Wirtschaftsvertrauen, die Dezember-EWUArbeitslosenquote (alle 30.01), der Jannuar-China-Einkaufsmanagerindex Composite, die Dezember-USA-Private Einkommen, die Dezember-USA-Konsumentenausgaben, der Januar-USA Uni Michigan, das Q4-EWU BIP und die Januar-EWU-CPIs (alle 31.01.) erwartet. Außerdem liegt der Fokus auf den Meetings der Fed (29.01) und der BoE (30.01.). Die überkaufte Lage an der Wall Street (Konsolidierungshinweise beim S&P 500 und beim Nasdaq Composite nach der steilen Aufwärtsbewegung seit Anfang Oktober 2019) und der Wochenend-Newsflow aus China zum „Corona-Virus“ signalisieren dabei einen schwachen Start in die Woche.

Der EURO STOXX 50-Future startete im August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend. In drei Aufwärtsschüben war der Future dabei zuletzt bis auf die Hochs um 3.800 gestiegen. Danach bildete sich Ende Dezember 2019 ein Trading-Markt mit einer engen Trading-Range (Kernzone 3.700 – 3.800 heraus). Einerseits sorgt die zeitliche Ausweitung

des Trading-Marktes dafür, dass der Future immer schwerer den mittelfristigen Aufwärtstrend durchhalten kann. Andererseits sollte es nicht überraschen, wenn zum Wochenauftakt beim Future der gestaffelte Support-Bereich von 3.688 – 3.700 im Fokus steht.

Produktidee: Faktor-Zertifikate