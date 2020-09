EURO STOXX 50 Future: Volatile Stabilisierung setzt sich durch

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der EURO STOXX 50-Future und der DAX-Future deutlich verloren. Bei den Makro-Daten gibt es diese Woche: USA-September-Verbrauchervertrauen (Conf. Board) (29.09), CHN-September-Einkaufsmanagerindzes, EUR-September-Verbraucherpreise, EUR-September-Verbraucherpreise, USA-September-ADP Beschäftigungsänderung, USA-September-Chicago Einkaufsmanagerindex, USA-August-Schwebende Hausverkäufe (alle 30.09), EUR-September-Einkaufsmanagerindex, verarbeitendes Gewerbe, EUR-Aug.-Arbeitslosenquote, USA-26.Sep.-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, USA-Aug.-Einkommen der privaten Haushalte, USA-Sep.-ISM-Index, verarbeitendes Gewerbe (alle 01.10), USA-Sep.-Arbeitsmarktdaten, USA-Sep.-Verbrauchervertrauen.

In Summe sollte nach der Vorwoche mit hohen Kursverlusten ein freundlicher Wochenstart anstehen, ohne dass die übergeordnete Konsolidierungstimmung beendet ist.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future in einer Recovery bis 3.430 (Juli 2020) gestiegen. Hier startete der laufende Abwärtsrend. Darin rutschte der Future Mitte September 2020 mit einem Trading-Verkaufssignal nach unten aus dem Juni-Recovery-Trend. Eine erste Abwärtswelle führte den Future zunächst bis an den Support um 3.127 (Juli-Tief). Am Freitag kam es zu einer zweiten technischen Attacke nach unten, wobei es jedoch zu einem Mini-Sell-Off (Support um 3.086) gekommen ist. Als Konsequenz steht jetzt – mit einem stabilen Wochenstart – eine Ausweitung dieser volatilen Stabilisierung im Bereich um 3.150 auf der technischen Tagesordnung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine