EURO STOXX 50 Future: Vier wichtige, technische Aspekte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel hat die Intraday-Volatilität an den europäischen Aktienmärkten wieder etwas angezogen. Begleitet von einem schwächeren US-Dollar (z. B. gegenüber dem Euro) legte lediglich die Nasdaq zu, während es am Rest der Wall Street und den europäischen Aktienmärkten Take-Profis gab. Unter den europäischen Sektoren weiteten sich die Take-Profits unter anderem bei langfristig relativ schwachen Sektoren wie dem STOXX Banks (-1,3%; Trading-Markt zw. 90 bis 100) und dem STOXX Oil & Gas (-1,2%) aus. In Summe hat sich die Grundausrichtung der letzten zwei Wochen (Trading-Markt mit Rotation) durch den Konsolidierungstag nicht geändert.

Erstens befindet sich der EURO STOXX 50-Future aus technischer Sicht weiterhin in dem seit März 2020 (Start: 2.223 Punkte) Recovery: Dieses verliert kontinuierlich an mittelfristiger Aufwärtsdynamik. Zweitens hat sich – als Teil dieser Recoveries – seit Mitte Juni 2020 unterhalb der Resistance-Zone von 3.369 – 3.445 Punkten eine Seitwärtspendelbewegung mit einem freundlichen Grundton herausgebildet (im Index ein Trading-Markt im Umfeld der 200-Tage-Linie). Gute technische Hinweise, dass der Future diese zweimonatige Seitwärtsbewegung demnächst verlässt, fehlen zurzeit. Drittens hatte sich seit Anfang August 2020 (Start: 3.139 Punkte) ein kurzfristiger Auf-wärtstrend (Hoch bei 3.374 Punkten) ergeben, der für eine Test des Resistance (3.369 – 3.445 Punkte) gesorgt hat. Dieser Aufwärtstrend steht zur Disposition: Viertens etabliert der Future einen TradingMarkt im Umfeld der 10-Tage-Linie, der jetzt einen leicht negativen Grundton besitzt.

