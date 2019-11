EURO STOXX 50-Future: Verlassen der Mini-Trading-Range abwarten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten weitete sich zum Wochenstart – im Umfeld anhaltender Spekulationen über den Stand der US/chinesischen Zollverhandlungen und einem etwas festeren Euro (z.B. gegenüber US-Dollar) – die laufende Konsolidierung aus. Unter den europäischen Sektoren hielten die Take-Profits bei zyklischen Sektoren wie dem Stoxx Automobiles (-2,5%; kurzfristige Recovery-Trend beendet) und dem Stoxx Basic Resources (-0,8%; Trading an der 200-Tage Linie) an, während ausgewählte defensive Sektoren wie der Stoxx Real Estate (+1,2%; neue Jahreshochs) zulegten. In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten – nach der Rallye der Vorwochen – eine abwartende Stimmung mit einem zunächst mittelfristig weiter positivem Grundton vor.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO Stoxx 50-Future seit August 2019 (Start: 3.213) in einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung (Trendlinie zzt. bei 3.535). Nach dem (Investment-)Kaufsignal Mitte Oktober 2019 (Sprung über 3.577) etablierte sich eine kurzfristige Rallye (kurzfristiger Aufwärtstrend zzt. bei 3.640) bis auf 3.714. Vor dem Hintergrund einer mittelfristigen überkauften technischen Lage handelt der Future seitdem in einer sehr engen Trading-Range (3.673-3.714). Dadurch ist das hohe Aufwärtsmomentum reduziert. Für ein neues (Trading)-Signal fehlt zzt. der Ausbruch aus der Trading-Range, die bisher weiter einen trendbestätigenden Charakter nach oben aufweist.

Produktidee: Faktor-Zertifikate