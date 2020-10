EURO STOXX 50 Future: Trading Verkaufssignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wie an den Vortragen sorgte der Newsflow (Gezerre um ein US-Stimulus-Paket; BrexitDeal-Spekulationen) für einen schwächeren US-Dollar (gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund, dem chinesischen Renminbi etc.), für leicht anziehende Long-Bond-Renditen und für eine Ausweitung der Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten. Die Take-Profits und die Auflösung von Spread-Operationen sorgen dabei erneut für Abgaben im Bereich der alten Jahresfavoriten wie z. B. dem HealthCare-Bereich sowie für moderate Käufe in den defensiven technischen Vorwochenverlierern wie z. B. dem Telco-Bereich. Die kurzfristigen Marktbreite unter den europäischen Blue-Chips zeigt ein Eintrübung, sodass sich die die Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten verfestigt.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Ende Juli 2020 in einem moderaten Abwärtstrendkanal, wobei die obere Abwärtstrendkanallinie zurzeit bei 3.330 liegt. Innerhalb dieses Kanals hat sich ein Wechselspiel aus kurzfristigen Aufwärts- und Abwärtstrends herausgebildet. Der letzte kurzfristige Aufwärtstrend (3.086 – 3.301) wurde in der letzten Woche mit einem Take-Profit-Signal (Verlassen der Aufwärtstrendlinie und Crossen der 10-TageLinie) in einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie bei ca. 3.250) verlassen. Hier zeigte schon die Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie den „negativen Bias“. Jetzt sorgt ein weiteres Trading-Verkaufssignal für eine Fortstetzung des kurzfristigen Abwärtstrends, wobei die alte Support-Zone (3.127 – 3.136 in den Fokus kommt.

