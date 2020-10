EURO STOXX 50 Future: Trading Take Profit Signal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Kombination aus „Newsflow bzgl. der europäischen Corona-Lage“ und die damit verbundene Angst vor einem zweiten „Teil-Lockdown“, die leicht unter den Erwartungen liegenden US-Arbeitsmarktdaten, die leicht enttäuschend gestartete US-Reporting-Saison und das Gezerre um ein weiteres US-Stimulus-Paket hat die Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten verfestigt. Hierbei trafen die Take-Profits besonders Sektoren (z.B. Autos, Chemie etc.), die bisher in H2 2020 durch Kursgewinne/relative Stärke aufgefallen waren. Am letzten Handelstag der Woche sollte der kleine (Monats-)Verfall bei Index-/Aktienoptionen die Intraday-Vola hochhalten, ohne dass eine Stimmungsverbesserung anstehen dürfte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit Hilfe eines kurzfristigen Aufwärtstrends (3.086 – 3.301 Punkten) von unten gegen die mittelfristige – seit Juni 2020 bestehende – gestaffelte Resistance-Zone (3.330 – 3.460 Punkten) gelaufen. Diese wurde damit getestet und bestätigt. Jetzt wurde dieser kurzfristige Aufwärtstrend mit einem (Trading-)Take-Profit-Signal beendet, wobei zusätzlich der Support um 3.200 Punkten und die 10-Tage-Linie gecrosst wurden. Diese technische Eintrübung zeigt sich auch im Handelsvolumina (siehe Chart). Da das Trading-Take-Profit-Signal intraday bereits abgearbeitet wurde, sollte es nicht überraschen, wenn es am letzten Handelstag der Woche bereits zu einem „Inday“ kommt bzw. ein volatiler Stabilisierungstag – deutlich oberhalb der Support-Zone (3.127 – 3.136 Punkte) – ansteht.

