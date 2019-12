EURO STOXX 50-Future: Trading-Take-Profit-Signal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von einer Verschärfung der US./chinesischen-Handelsstreitrhetorik, unter Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. Nov. ISM), einem festeren Euro (z.B. ggü. US-Dollar) und steigenden Long-Bonds-Renditen (nach besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten) kam es auf beiden Seiten des Atlantiks zu einem schwächeren Wochenund Monatsstart. Unter den europäischen Sektoren verschlechterte sich die kurzfristige Markbtreite, u.a. mit deutlichen Abgaben beim STOXX Telecom (-2,5%; Rutsch unter die 10-Tage Linie) und STOXX Utilities (-2,6%; kurzfr. Take-Profit-Signal). Auch beim STOXX Technology (-2,3%; kurzfristiger Aufwärtstrend beendet) waren analog zur Nasdaq deutliche Take-Profits zu sehen. In Summe deutet sich nun eine zeitliche Ausweitung der bereits seit Anfang November 2019 bestehenden Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten an.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future zuletzt unterhalb der bisherigen Jahrestops bei 3.729 eine Trading-Range (Support-Zone um: 3.655; Resistance: 3.729) etabliert. Der erneute Intraday-Versuch des Futures, sich zum Monatsstart nach oben abzusetzen, war nicht erfolgreich. Hierdurch hat der Future die Resistance-Zone bestätigt und durch das Intraday-Reversal und den Rutsch unter 3.630 ein Trading-Take-Profit-Signal geliefert. Dabei wurde der Sicherungsstopp für die EURO STOXX 50-Longs unterschritten. Da der Stopp bereits oberhalb des Einstands lag, wurde Profit eingenommen. Auch der Stopp für das EURO STOXX 50-Portfoliobeta (war 1,1) wurde ausgelöst, so dass dieses auf 1,0 (neutrale Position) zurückgenommen und eine Outperformance sichergestellt wurde. Da sich nun eine nachhaltige Etablierung unterhalb der 10-Tage Linie andeutet; steht eine zeitliche und räumliche Konsolidierungsausweitung auf der technischen Tagesordnung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate