EURO STOXX 50-Future: Trading-Range arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel gab es an den den europäischen Aktienmärkten – vor dem Hintergrund sehr niedriger Volumina aufgrund des US-Feiertages (Thanksgiving) und Abgaben bei den Öl-Futures – moderate Kursverluste. Bei den europäischen STOXX Sektoren sorgte der impulsarme Handel u.a. für Take-Profits beim STOXX Automobiles & Parts (-0,9%; kurzfristige Konsolidierung seit Mitte November 2019) und STOXX Banks (-0,6%; Resistance-Zone ab 140 Punkten arbeitet). Demgegenüber hielt die Mini-Rotation in defensive Sektoren wie z. B. dem STOXX Pers. & HH Goods (+0,1%; auf dem Weg zu 900 Punkten) an. In Summe hat sich das kurzfristige Mixed Picture und die Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten verfestigt, wobei die „Hängepartie“ bei im US-/chinesischen Handelsstreit vor dem Wochen- und Monatsschluss für abbröckelnde Kurse sorgen sollte.

Aus technischer Sicht druchläuft der EURO STOXX 50-Future seit August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.575). Im Oktober 2019 sprang er mit einem (Investment-)Kaufsignal über die Resistance-Zone um 3.577. Die folgende Rallye führte den Future in einem etwas flacheren, kurzfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.665) auf Jahreshochs bei 3.729. Die dabei entstandene, technisch überkaufte Lage baute der Future seit November 2019 in einem Trading-Markt (Support um 3.660; gestaffeter Resistance von 3.710 – 3.729) ab. Dieser Trading-Markt hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter. In Summe deutet die technische kurzfristige Gesamtlage jedoch an, dass zum Wochenschluss die Trading-Range weiter arbeitet und der Trading Markt erhalten bleiben sollte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate