EURO STOXX 50 Future: Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte starteten nach den Kursverlusten der Vorwoche mit einem Stabilisierungstag in die neue Woche. Da an den US-Aktienmärkten wegen des Feiertags “Labor Day” kein Handel stattfand, waren in Europa nur moderate Volumina vorhanden. Unter den europäischen Aktiensektoren verbesserte sich die kurzfristige Marktbreite und alle Sektoren legten zu. Besonders der STOXX Automobil & Parts (+2,7%; Recovery nimmt wieder Fahrt auf) weitete seine in H2 2020 angelaufene Aufholjagd aus. Auch der STOXX Industrial Goods & Services (+2,0%; Trading über der 200-Tage Linie) behauptet seine laufende Relative Stärke. In Summe zeigt sich, dass die Take-Profits in den US-Tech-Giganten in Europa eher (weitere) Switches in ausgewählte „Re-Opening-Gewinner“ bewirken.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtspendelbewegung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 3.374 – 3.445. Einerseits weist der Future in Europa weiterhin eine moderate, mittelfristige relative Schwäche auf. Andererseits hat sich aus dem moderaten Aufwärtstrend (Start Ende Juli 2020) bei 3.139 ein moderates Aufwärtsdreick (untere Aufwärtstrendlinie bei 3.260; Resistance-Zone ab 3.374) herausgebildet. Hierbei ist der Future weder nach oben (Versuch letzte Woche) noch nach unten (Versuch zum Wochenwechsel) ausgebrochen. Als Konsequenz setzt sich zunächst der (volatile) Trading-Markt im Umfeld der (waagerechten) 10-Tage-Linie fort.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine