EURO STOXX 50 Future: Trading-Kaufsignal (B9) arbeitet

Die europäischen Aktienmärkte setzten im Mittwochshandel ihre seit Anfang August 2020 gestartete kurzfristige Aufwärtsbewegung fort. Diese war nach über Erwartungen ausgefallenen US-CPI-Daten von steigenden US- und europäischen Long-Bonds-Renditen begleitet. Unter den europäischen Sektoren hielt die Aufwärtsrotation in „Comeback-Sektoren“ wie z. B. den STOXX Auto & Parts (+1,7% zurück über der 200-Tage Linie) und den STOXX Banks (+1,3%; Trading-Markt mit positivem Touch) an. Demgegenüber lässt die relative Stärke des STOXX Technology (+0,2%) aus dem ersten Halbjahr langsam nach. In Summe sorgt die Aufwärtsrotation/Verbesserung der Sektormarktbreite für einen positiven Grundton an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht war im EURO STOXX 50-Future das Gesamtrecovery (seit März 2020) ausgehend von dem bisherigen Recovery-Top bei 3.445 Punkten (Resistance) ab Mitte Juli 2020 in einen kurzfristigen Abwärtstrend hineingelaufen, wobei der Future bis auf 3.139 Punkte zurückgefallen ist. Insgesamt befindet sich damit der EURO STOXX 50 (der Index) seit Mitte Juni 2020 in einem Trading-Markt unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 3.400 – 3.445 Punkten im Umfeld der leicht fallenden 200-Tage-Linie (bei 3.333 Punkten). Ausgehend vom Low bei 3.139 Punkten hat der Future zuerst den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen. Jetzt ist der Future mit einem Trading-Kaufsignal (B9; neunte Trading-Kaufsignal im Gesamtrecovery) angesprungen und hat damit einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie bei 3.250 Punkten) etabliert. Das kurzfristig technische Ziel von „B9“ sollte bei 3.400 Punkten (und damit im Test der gestaffelten Resistance (3.400 – 3.445 Punkte)) liegen.

