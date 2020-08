EURO STOXX 50 Future: Trading Kaufsignal arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von steigenden US-Long-Bonds-Renditen im Vorfeld des jährlichen Zentralbankertreffens in Jackson Hole (Powell-Rede zu den Zins- und Inflationstargets im Fokus; Zinskurven zuletzt wieder deutlich steiler) legten die europäischen Aktienmärkte im Mittwochshandel moderat zu. Trotz der steigenden Zinsen weiteten der STOXX Real Estate (+1,5%; freundlicher Grundton intakt) und der STOXX Technology (+1,4%; Trading-Signal) ihre laufende mittelfristige relative Stärke aus. Demgegenüber bleibt die relative Schwäche des STOXX Telecommunications (-0,3%; im Trading-Markt) ebenfalls bestehen. In Summe arbeitet die freundliche Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht arbeitet der EURO STOXX 50-Future an der Etablierung eines neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrends (mögliche Aufwärtstrendlinie würde bei 3.230 Punkten liegen), nachdem der Future die vorherige, nach oben trendbestätigende Flagge mit einem schwachen Trading-Kaufsignal (B10) verlassen hat. Da der EURO STOXX 50-Future im europäischen Vergleich weiterhin eine moderate relative Schwäche aufweist, ist er nur gegen die gestaffelte Resistance-Zone (3.374 – 3.445 Punkte) angelaufen. Da die kurzfristige technische Gesamtlage auf eine Fortsetzung dieses kurzfristigen Aufwärtstrends hindeutet, sollte ein erneuter Test bzw. ein leichtes Hineinlaufen in diese gestaffelte Resistance-Zone anstehen. Technische Hinweise, dass es zu einer Beschleunigung des (kurzfristigen) Aufwärtsmomentums kommt, fehlen zurzeit.

