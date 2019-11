EURO STOXX 50-Future: Trading in der Mini-Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel ist es an den europäischen Aktienmärkten – vor dem Hintergrund einer uneinheitlichen Wall Street-Eröffnung und steigenden Öl-Futures – zu einer Ausweitung der kurzfristigen Konsolidierungsstimmung gekommen. Zu den Tagesgewinnern zählte der Stoxx Real Estate (+0,6%; seit Mitte Oktober Trading unterhalb von 187 Punkten) und der Stoxx Construction (+0,3%; in der trendbestätigenden Konsolidierung um 500 Punkte). Demgegenüber war der Stoxx Automobiles (-1,7%; kurzfristiger Comeback-Trend dreht zur Seite) mit anhaltenden Take-Profits belegt. Damit signalisiert die kurzfristige Marktbreite, dass die europäischen Aktienmärkte zunächst in der kurzfristigen Konsolidierungsstimmung bleiben, ohne dass die mittelfristige Rallye bereits beendet wäre.

Aus technischer Sicht durchläuft der EURO Stoxx 50-Future seit August 19 einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.525). Mitte Oktober 19 sprang der Future mit einem Kaufsignal über die Resistance bei 3.577 und startete eine Rallye bis zuletzt auf 3.714. Dabei wurde ein kurzfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie bei 3.625) etabliert. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften technischen Lage ist der Future zuletzt in eine Mini-Konsolidierung (kleiner Resistance um 3.714) hineingelaufen. Diese Mini-Konsolidierung mit der Form einer Mini-Trading-Range hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter nach oben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate