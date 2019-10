EURO STOXX 50-Future: Trading an der 10-Tage Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Mittwochshandel an den europäischen Aktienmärkten war im Vorfeld des Fed- Zinsentscheides (Fed-Funds: Senkung um 0,25%) – neben Newsflow zur Absage des APEC-Gipfels in Chile und trotz über Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B: ADP-Beschäftigungsbericht) – von Trading-Take-Profits geprägt. Daraus resultierten bei den STOXX Sektoren Switches aus zyklischen Sektoren wie dem STOXX Basic Resources (-1,8%; 200-Tage Linie arbeitet als Resistance) und dem STOXX Chemical (-1,0%; intakte Aufwärtstrends) zurück in defensivere Sektoren wie den STOXX Per. & Hou. Goods (+2,0%; 100-Tage Linie behauptet). Insgesamt sollten die Aktienmärkte in Europa im Rest der Woche zunächst die „Fed-Rhetorik“ (deutet Zinspause an) verarbeiten, wobei trotz einer langsamere Gangart insgesamt die freundliche Grundstimmung bestehen bleiben sollte.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future Mitte August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.460). Dieser führte ihn bis Ende September 2019 an die Resistance- Zone (3.549 – 3.577), welche der Future nach einer kurzen Konsolidierung Mitte Oktober 2019 mit einem Kaufsignal überwinden konnte. Danach erreichte der Future neue Jahreshochs bei 3.629. Seitdem arbeitet er die dabei enstandenen leicht überkaufte, kurzfristige Lage in Form eines Slowdowns (normale Konsolidierung; Trading-Markts an der 10-Tage Linie) ab. Der Sicherungsstopp für die Longs (EURO STOXX 50-Portfoliobeta bei 1,1) sollte auf 3.460 (vorher 3.450) direkt bis unterhalb des Aufwärtstrends nachgezogen werden.

