EURO STOXX 50 Future: Technisches Tauziehen um 2.900

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der freundlichen Vorwoche gab es an der Wall Street und den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart leichte Take-Profits, während die Technologie-Aktien an der Nasdaq demgegenüber ihre laufende Relative Stärke mit moderaten Zugewinnen ausbaute. Unter den Umfeldfaktoren weitete sich die Erhohlung der Öl-Futures aus, während es bei Edelmetallen zu Take-Profits kam. In Summe dürfte – nach dem intensiven Makro- und Mikro-Newsflow der Vorwoche – in der neuen Woche eine von Company-News geprägte Trading-Woche anstehen. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips signalisiert, dass sich hierbei insgesamt der (leicht) freundliche Grundton fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50 weiterhin in der Recovery-Bewegung, die im März 2020 bei 2.160 startete. Dieses Recovery verliert kontinuierlich an (mittelfristigem) Aufwärtsmomentum. In den letzten Wochen ist der Future in eine Trading-Range (Support um 2.740; Resistance um 2.900) hineingelaufen, die weiterhin einen trendbestätigenden Character (nach oben) aufweist. Diese Trading-Range wird sowohl von fallenden impl. Volas (siehe z.B. VIX) als auch fallenden Handelsvolumina (siehe Chart) begleitet. Mit dem Rückenwind des freundlichen Grundtons (findet sich z.B. in der moderat steigenden 10-Tage-Linie) versucht der Future, sich nach oben abzusetzen, wobei das technische Tauziehen um die Resistance-Zone um 2.900 im Fokus des Handelsgeschehens stehen sollte.

