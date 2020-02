EURO STOXX 50-Future: Technische Doppelstrategie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz anhaltender Sorgen um eine (vorübergehende) Abschwächung des chinesischen und Weltwirtschaftswachstums (Fed signalisiert keine Änderung der Geldpolitik, beobachtet aber Coronavirus-Effekt) kam es an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag zu deutlichen Kursgewinnen. Als Konsequenz hat sich der freundliche Grundton an den europäischen Aktienmärkten verfestigt. Neben einigen Short-Coverings bei zyklischen Sektoren Sektoren, wie dem STOXX Basic Resources (+2,1%), baute auch der STOXX Technology (+1,3%; neue Hausse-Hochs) seine laufende Relative Stärke weiter aus. In Summe deutet die verbesserte kurzfristige Marktbreite eine freundliche zweite Wochenhälfte an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX Future seit August 2019 in einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte Mitte Dezember 2019 3.800 Punkte. Es folgte eine Seitwärtspendelbewegung und ab Januar 2020 ein kurzfristiger Abwärtstrend, der Ende Januar 2020 bei 3.607 endete. Hier schlug der Future nach oben um und stieg zügig zurück an die Resistance bei 3.800. Zuletzt hat sich der Future mit einem neuen (Trading-) Kaufsignal (Sprung über 3.800) – ohne Volumensausweitung – nach oben in Bewegung gesetzt. Dadurch ist eine technische Doppelstrategie von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate