EURO STOXX 50-Future: Technische Doppelstrategie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 25 und der DAX-Future ca. 300 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten unter anderem der chinesischen Dezember-Import- und Exportindex, die Dezember-USA-CPI-Daten (alle 14.01.), die Dezember-USAPPI Daten, die Nov.-EWU-Industrieproduktion (beide 15.01.), das chinesischen-Q4-BIP, die Dezember- USA-Kapazitätsauslastung/-Industrieproduktion, die Januar-Daten der Uni Michigan sowie die Dezember-EWU-CPI-Daten (alle 17.01.) erwartet. Mit Blick auf die neue Woche deutet sich – mit dem Rückenwind der stabilen Wall Street – eine Fortsetzung der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit August 2019 (Start bei 3.200) in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie: 3.685). Hierbei gibt es bisher ein Wechselspiel aus (Trading-)Kaufsignalen, kurzfristige Aufwärtstrends und Konsolidierung. Seit Mitte Dezember 2019 befindet sich der Future wieder in einer Konsolidierung (Support: 3.688 – 3.715; Resistance: 3.800) im Umfeld der 10-Tage-Linie. Diese hat wieder einen trendbestätigenden Charakter, wobei der Future am (Sprung über 3.800) arbeitet. Deshalb bietet sich eine technische Doppelstrategie an. Sollte der Future über 3.820 steigen (Trading-Kaufsignal) wird das EURO STOXX 50-Portfoliobeta auf 1,1 angehoben. Solange dies noch nicht vorliegt, bleibt der konservative Verkauf von März-EURO STOXX 50-Puts, Basis 3.400 interessant.

Produktidee: Faktor-Zertifikate